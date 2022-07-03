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微博IG不同調惹議 台籍男星發「一個中國」滅火

娛樂新聞組／綜合報導
陳立農被質疑是「雙面人」。（取材自微博）
陳立農被質疑是「雙面人」。（取材自微博）

台灣男星陳立農5年前參加中國選秀節目「偶像練習生」走紅，近日他被翻出其工作室在早年的工作室在微博和Instagram、臉書發的行程表不同調，只在微博發出「中國國慶行程」，引發中國網友質疑他的「愛國立場」。對此，工作室和陳立農本人都出面說明，強調「堅持一個中國原則不動搖」。

網友指出，陳立農的工作室在2020年上貼的8月和10月的行程表中，內容顯得不一樣。8月份行程中，工作室在微博貼出「2020我們的中國夢文化進萬家，心連心藝術團赴寧德慰問演出」，但此活動在Instagram上則沒有顯示；另在微博工作室上有顯示「10.1國慶快樂和中秋快樂」，但Instagram上則少了這一項行程，此舉引起大家質疑他是「雙面人」，對他甚是不滿。

陳立農工作室7月1日在微博發聲明，強調「堅持『一個中國』原則不動搖」，更表示將委託律所對失誤相關報導進行證據採集並保留追究法律責任的權利。而有網友發現陳立農工作時刪除了Instagram帳號，有網友酸其同樣聲明不敢於Instagram發出也不敢不發，索性直接刪除？

雖然工作室已第一時間發聲明表明立場，但仍然未能平息風波。陳立農隔日則於自己的Instagram放出一張全黑圖，並以簡體字寫道：「一個中國立場不容置疑，關掉ins、fb為了做整改。沒人相信，那我自己來說。」

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