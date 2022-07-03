網嘆「不留後代多遺憾」 55歲周海媚反嗆：我家沒王位要繼承

周海媚享受自由自在的獨居生活。（取材自微博）

港星周海媚因演出「倚天屠龍記」而有「最美周芷若」封號，現年55歲仍是小姑獨處的她，有網友替她心急，還留言催生：「不留後代多遺憾」，對此，周海媚也霸氣反擊：「我家沒有王位要繼承」。

香港 01報導，周海媚近年長駐中國發展，日前受訪時聊到在北京 定居20年的感受，她回憶起2002年冬天於北京拍劇時被當時的雪景深深吸引，更令她決定留在北京生活和工作，雖然家人及身邊好友都反對，但追求理想和自由生活的她還是「一意孤行」。

周海媚與五隻愛犬住在北京的萬呎別墅，不時在社群 平台分享與愛犬的日常生活，在片中還能看到她的豪宅裝潢採歐洲式風格設計，室外設有大花園，還特別為愛犬安排了一間足足有200呎的房間讓狗狗居住，房內有張King Size大床，此外，浴室還設有狗狗的Spa透明浴缸，可以幫愛犬沖涼美容。

周海媚透露自己年過50歲後，已經看淡一切，表示不會刻意追求，亦不願受世俗婚姻的束縛。曾有網友感嘆周海媚沒結婚又沒有生小孩相當可惜，留言表示：「妳這麼好的顏值，不留給後代多遺憾呀！美女。」她則霸氣回應：「我家沒有王位要繼承。」現時有愛犬陪伴的周海媚，閒時打理花園的花花草草，下廚煮些美食，相當享受單身生活。