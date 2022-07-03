觀影說劇／「闔家辣」入圍美加2大電影節 吳君如派對上挖到寶

電影「闔家辣」講的是香港導演鄭晉軒的故事。（取材自微博）

香港爆笑喜劇片「闔家辣」由港星鄭中基、梁詠琪、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安（Edan）主演，喜劇女王吳君如擔任監製兼演出。故事靈感來自導演 鄭晉軒的親身經歷，拍出一家人靠著在「廁所」做辣椒醬而谷底翻身的故事，首度出擊就傳出捷報，入圍紐約亞洲電影 節及加拿大奇幻電影節。

鏡週刊報導，鄭晉軒表示，因為在疫情 期間感覺前途茫茫，決定把媽媽自製家傳辣椒醬當成創業機會，沒想到一家人靠著在「廁所」做辣椒醬而谷底翻身。提起電影的誕生過程，導演鄭晉軒笑說原本自己只是在火雞派對和大家交流在疫情期間都做了些什麼，沒想到荒謬創業過程竟勾起吳君如的興趣，事後特別再約他出來聊一次我們家的故事，「當時陳可辛、鄒凱光也都在現場，聽完之後，陳可辛叫我當這部片的導演，我當下腦海一片空白，但他們給了我很大的信心，我決定大膽嘗試去做，過程像考前衝刺班一樣，每天都很紮實。」

鄭中基在片中飾演「碎念軟男」爸爸，慘被虎媽梁詠琪壓著打，偶像呂爵安飾演有著創業夢的兒子柏軒，吳君如則扮演大姑媽。

該片講述新冠病毒疫情爆發後，每個人都只能在家工作，柏軒在家工作期間，每天跟家人大眼瞪小眼，無意間發現母親的手工辣椒醬大受朋友好評，決定說服父親、大姑媽一起製作辣椒醬，再到社群平台上銷售，企圖藉此轉移注意力，維護家庭和諧氣氛。沒想到辣椒醬正好迎合消費者在家吃飯的需要，生意一鳴驚人，創造銷售奇蹟，更為這一家人帶來許多意想不到的發展。

據報導，第一次拍長片就幸運獲得金獎大導陳可辛、喜劇女王吳君如賞識，吳君如親自出馬當監製，鄭晉軒形容吳君如就像是一位幫忙打通他任督二脈的校長；知名編劇鄒凱光為該片操刀劇本創作，並擔任執行監製；陳可辛雖不常出現，但就像「董事長」一樣。因為有大師級團隊為鄭晉軒坐鎮，讓他如同吃了定心丸，4名演員又各具特色和喜劇節奏，能完美演繹到劇本所寫的笑點。