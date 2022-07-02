「秋天的童話」香港名導羅啟銳去世 享壽69歲

香港導演、編劇羅啟銳2日傳出離世消息。（本報資料照片）

香港 著名導演 、編劇羅啟銳 2日傳出離世消息，享壽69歲。根據香港01報導，消息是由他的母校拔萃男書院中朋友圈得知，網上亦有不少網友轉發，紛紛留言寫道十分惋惜。羅啟銳著名的編導作品有「秋天的童話」、「七小福」和「歲月神偷」等，「秋天的童話」更是香港電影史上最經典愛情片之一。

1988年11月5日、第25屆金馬獎，羅啟銳（中）獲得最佳導演獎，由女星林青霞（右）頒獎。（本報資料照片）

羅啟銳曾奪得香港金像獎最佳編劇、台灣金馬獎最佳導演等多個電影獎項，也曾與多位香港超級巨星合作，讓他們獲得影帝影后及最佳男女配角，如周潤發 、劉嘉玲、洪金寶、張艾嘉、毛舜筠、張曼玉等。

據港媒報導，他昨日傍晚突心臟病發，急送往醫院的途中離世，消息傳出令影迷相當不捨。

導演張婉婷（左起）、編劇羅啟銳、鍾楚紅以及周潤發在紐約拍「秋天的童話」，留下許多美好回憶。（圖：甲上提供）

1987年的「秋天的童話」由周潤發、鍾楚紅主演，該片不但奪得金像獎和金馬獎等多個電影獎項，也讓當年周潤發、鍾楚紅的事業更上一層樓。今年是該片上映35周年，其4K數位修復版也在5月時在台灣重新上映。隔年上映的「七小福」，亦包攬了金像獎和金馬獎的多個獎項。除了上述作品，「宋家皇朝」、「玻璃之城」也是羅啟銳的經典作品。2009年作品「歲月神偷」奪得柏林影展的水晶熊獎。

羅啟銳曾在1982年赴美留學，紐約大學電影系碩士畢業。他的妻子張婉婷也是香港著名導演，兩人合作了多部膾炙人口的經典電影，有「雌雄大導」之稱，兩人常會輪流擔任導演和監製。