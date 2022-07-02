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楊冪包緊緊意外洩「真實身材」 火辣S曲線藏不住

記者陳建嘉／綜合報導
楊冪身材傲人，是各大時尚活動爭相邀約的對象。（取材自微博）
楊冪身材傲人，是各大時尚活動爭相邀約的對象。（取材自微博）

女星楊冪演戲精湛，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，身材傲人的她同時也是各大時尚活動爭相邀約的對象；最近她出席活動，雖然幾乎沒有一絲裸露，但因為包得緊緊，反倒顯現完美好身材，讓網友大讚。

楊冪最近沒有拍戲，忙著拍攝綜藝節目，日前她被直擊錄製「密室大逃脫」，該期主題是「中式恐怖」，而楊冪的造型是用拼接款的上衣露出一截胸口肌膚；看起來雖然是素面工裝，但多了幾絲性感，看起來又酷又甜。此外，楊冪的上圍豐滿，將衣服撐起，更因為在下胸處綁了蝴蝶結，使胸圍更加明顯；另一張背影照更展現前凸後翹的好身材，讓話題「被楊冪身材辣到」迅速衝上微博熱搜。不少粉絲表示「超喜歡這張，背影好美」、「冪姐身材太好了」、「楊冪的身材比例真的絕」。

楊冪被粉絲拍到路透照。（取材自微博）
楊冪被粉絲拍到路透照。（取材自微博）

此外，楊冪的前夫劉愷威，最近因為「披荊斬棘的哥哥2」聲勢再度看漲，也被網友們放大檢視。劉愷威多年前曾在節目上被主持人詢問：「楊冪在家中的地位用女王、公主、管家、保母，哪個詞形容最恰當？」劉愷威竟立刻回答：「現在像保母。」讓所有人大笑，即便劉愷威立刻補充是指兩人孩子「小糯米」的保母，但這番言論重新被挖出，引起許多網友不滿，認為他不尊重妻子，早有先例。

楊冪 微博 時尚

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