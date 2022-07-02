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黃奕「浪姐」舞台吊鋼絲失誤摔地 回後台自責淚崩

娛樂新聞組／綜合報導
黃奕參加女團真人秀「乘風破浪的姐姐3」，在第三場公演與許茹芸、阿雅、胡杏兒、徐夢桃一隊。（取材自微博）
黃奕參加女團真人秀「乘風破浪的姐姐3」，在第三場公演與許茹芸、阿雅、胡杏兒、徐夢桃一隊。（取材自微博）

女星黃奕參加中國女團選秀節目「乘風破浪的姐姐3」（浪姐3），在第三場公演（簡稱三公）與許茹芸、阿雅（柳翰雅）、胡杏兒、徐夢桃一隊。公演舞台中女星們吊起鋼絲，展現高難度舞蹈；黃奕過去拍過不少古裝劇，不過正式表演時因失誤摔落地面，雖然沒受傷，但她卻自責沒有做好演出。

「噓！星聞」綜合報導，黃奕這一隊姐姐們於選曲時成功拿下想要的曲目「11」，歌曲在中間位置有展示空中技巧的高難度動作，需吊鋼絲上演。在配合歌曲節奏之下，姐姐們整齊拉緊繩索、做出旋轉動作，不過落地時黃奕似乎重心不穩，在還未到達地面時直接摔落地，還好當時已接近地面，看起來無大礙，但仍讓人嚇了一跳。此時其他人仍拉著鋼絲繩跳舞，黃奕一時間顯得不知所措，後來才跟上節奏完成整場表演。

表演失誤令黃奕當下非常自責，回到後台不停怪自己：「就是自己著急了，到快下地上的時候是掉下來了，之後我就一直看威牙在上面，真的就犯了一個低級錯誤，能做到的沒做到，很自責。」

雖然這場比賽中，黃奕這一隊輸給王心凌的組別，不過隊友並沒有責怪她，反而安慰說安全最為重要。

黃奕近日也發文曬出與「11」團隊姐姐們練團時的合照，直呼：「一心一意 ，『11』隊愛大家」。雖然三公結果黃奕與同隊的阿雅遭淘汰，不過姐姐們在節目中的努力表現仍獲得網友肯定。

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