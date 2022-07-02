秦嵐對顏值有自信 喊話製作方：電視劇別開厚濾鏡

事業上一帆風順的秦嵐，在愛情上一直單身。（取材自微博）

近年來電視劇製作越來越浩大，而為了追求畫面完美，多數使用濾鏡效果，但有時「下手過重」，讓網友吐嘈少了真實感，更因此棄劇。而近來出演兩部熱門電視劇「傳家」、「關於唐醫生的一切」的女星秦嵐，接受媒體訪問時就直言其實沒必要使用濾鏡，更對自己的顏值非常有信心，能接受原貌拍攝。

香港 01報導，訪談提到一些女演員為了降低年齡感而使用濾鏡、磨皮等效果，秦嵐直言，演員很難指示要不要用濾鏡，多是製片方的問題：「因為有的確實成熟一點的演員，比如演一些有跨度的，換一個年輕人，是不是就接戲上大家會有一點跳躍感，我覺得製片方不要用那麼厚的濾鏡。」她也表示絕對能接受原貌出鏡：「就還好，因為有的時候我們拍照什麼的，或是錄視頻也沒有說加這樣的濾鏡。」顯示對自己的顏值非常有信心。

秦嵐對自己的顏值非常有信心，能接受原貌拍攝。圖為她的素顏。（取材自微博）

另外，事業上一帆風順的秦嵐，在愛情上一直單身，入行多年只承認黃曉明 和陸川兩任男友。在訪談中被問到願不願意接受「女主外男主內」，未來老公在家帶孩子呢？事業心重的秦嵐二話不說：「我允許啊！如果他能願意為我犧牲，我真的夫復何求。還不管你搞事業的腳步，我願意當頂梁的柱子。」言談中相當霸氣。