趙麗穎轉型大戲開紅盤 被拍到派專車向前夫接兒子

趙麗穎新戲「幸福到萬家」首播就開出紅盤。（取材自微博）

中國流量女星趙麗穎 的轉型大戲「幸福到萬家」近日開播，首集就取得不俗成績，網友也讚她的演技突破以往。而她忙碌之餘，近日也被媒體拍到派車去前夫馮紹峰住處接兒子回家，事業家庭兩不誤。

網易娛樂報導，近日趙麗穎被拍到派車向馮紹峰接兒子「想想」。視頻中，兒子跟隨保母從餐廳走出，隨後和趙麗穎的車一起離開；接著馮紹峰從餐廳走出，和好友擁抱後也乘車離開。趙麗穎本人沒有前來接兒子，目前正在為新劇拍攝劇照，但仍心繫兒子，安排專人專車來接。

趙麗穎派車去馮紹峰處接兒子回家被八卦媒體拍到，小孩跟隨保母從餐廳走出，隨後搭趙麗穎的車一起離開。（視頻截圖）

日前，有媒體公開馮紹峰帶著想想參加聚會的照片，3歲想想長得和趙麗穎很相似，圓嘟嘟的臉蛋相當討喜，被助理乖乖抱著。期間想想用餐時拿著筷子吃飯，不用人照顧，偶爾抬起頭看看爸爸，馮紹峰則一臉寵溺地看著兒子。

此外，趙麗穎主演的「幸福到萬家」，首播在北京 衛視、東方衛視分別獲得同時段收視冠、亞軍，在中國戲劇熱度排行榜也拿下亞軍。網友更讚趙麗穎：「完全突破過往演技，第一集就顛覆從前的趙麗穎」、「外界封『幸福到萬家』是趙麗穎的轉型之作，一點都沒錯」、「趙麗穎太霸氣了，喜歡何幸福據理力爭的耿直個性。」也有另一派則說：「好劇本太吃香，不是趙麗穎演得好，是劇本天生自帶光芒。」