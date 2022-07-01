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9歲女兒燙髮挨批 黃磊力挺「愛美是天性」曝親子關係

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊在社交平台上回應了9歲女兒染髮爭議。（取材自微博）
黃磊在社交平台上回應了9歲女兒染髮爭議。（取材自微博）

演技派男星黃磊跟老婆孫莉結婚後，育有兩個女兒多多、多妹和一個兒子。2014年黃磊曾帶著多多參加真人秀「爸爸去哪兒2」，讓多多成為「國民閨女」，也讓三個孩子的一舉一動都收到網友矚目。不過日前黃磊在微博PO出9歲的多妹燙髮的動態，遭到部分網友質疑不適當；黃磊為此發文，表示孩子有愛美之心，作為父母樂於支持。

新浪娛樂報導，黃磊在社交平台上回應9歲女兒染髮爭議，表示：「小朋友小時候有愛美之心，小女孩想燙個頭，想買個漂亮裙子，包括小女孩說想打個耳洞，只要她敢承受，她覺得可以，我覺得沒問題。」

黃磊在社交平台上回應了9歲女兒染髮爭議。（取材自微博）
黃磊在社交平台上回應了9歲女兒染髮爭議。（取材自微博）

黃磊還表示育兒觀：「愛美愛玩這都是孩子的天性，真的要支持，我覺得美感、審美這件事情真的挺重要的。一個家輕鬆和睦的氛圍，其實來自於一種平視，就是你和你的小孩之間是平等的，而不是一種你在上我在下，你是爸，我是娃。」

黃磊表示，希望小孩的人生能輕鬆自由，「因為他長大要受到的約束、受到的壓力還很多，輕鬆一點太珍貴了」。一番話得到許多網友支持：「有這樣的家長真好」、「投胎在他家真是太幸運了」、「家長都同意，網友有啥好不同意。」

事實上，黃磊的大女兒多多也是13歲就穿耳洞、染髮，當時孫莉還陪女兒挑選想染的髮色。

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