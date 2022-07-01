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張曼玉被導演前夫爆料拒復出 婉拒客串：我已不想拍戲

娛樂新聞組／綜合報導
張曼玉已經淡出演藝圈多年。（取材自微博）
張曼玉已經淡出演藝圈多年。（取材自微博）

影后張曼玉近年淡出影壇，日前罕見現身，以特別嘉賓身分出席香港一個時裝品牌活動，並擔任DJ，不少網友猜測她是否準備復出。不過，張曼玉的法國導演前夫阿薩亞斯（Olivier Assayas）近日受訪說，張曼玉曾親口承認不會復出拍戲。

香港01報導，張曼玉於1996年主演阿薩亞斯執導的電影「迷離劫」（Irma Vep），男方最近將該片翻拍成電視劇，並接受「浮華世界」（Vanity Fair）訪問。他透露曾寫信邀請張曼玉客串但遭到拒絕，他轉述張曼玉的回應：「不，我不想演，基本上我已經不想拍戲了，但當然過去的一切是屬於我們的，所以做你想做的事都是對的。如果你想要我的祝福，我會獻上我的祝福。」

張曼玉前夫（右）表示，張曼玉曾親口承認不會再復出拍戲。（取材自微博）
張曼玉前夫（右）表示，張曼玉曾親口承認不會再復出拍戲。（取材自微博）

由此可見，張曼玉認為演戲已經不再屬於她的世界，短短幾句話道盡她已對當演員毫無留戀的真實心情。其實過去多年也有媒體問她的復出意願，她曾表示沒有遇上感興趣的劇本前都不會考慮，現在退出的心態似乎更肯定。

張曼玉和阿薩亞斯因合作「迷離劫」而交往，1998年結婚，2002年閃電離婚，外界常心疼她在婚姻愛情路不順，她則坦然表示：「結婚就是幫助我明白，我根本不需要婚姻。」她更表示不覺得感情路一路走來有什麼好可惜的，反倒覺得自己有過很豐富的回憶，「我每次都是享受到極致」。

張曼玉 香港 導演

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