吳君如獲邀當奧斯卡評審 爽喊：跟阿湯哥、梅姨並排

吳君如分享自己收到擔任奧斯卡評審的邀請函。（取材自Instagram）

香港 喜劇天后吳君如從影40年，曾獲香港金像獎、金紫荊獎和金馬獎影后等殊榮，被譽為影壇的「女版周星馳」。日前她在社群平台公布喜訊，以短片公開自己獲邀擔任「奧斯卡 金像獎」評審，開心得不停重複說：「奧斯卡？奧斯卡？這不是騙人的吧？」

美國影藝學院 早前在95屆典禮新增「奧斯卡金像獎評審名單」，吳君如近日在Instagram公布喜訊，獲邀擔任其中一員，也成為名單中唯一一位香港演員。只見她在影片驚呼：「Oh my god！」並不斷秀出手上的信件，笑著說：「他們邀請我成為會員，我可以打入好萊塢的權力核心，以後和湯姆克魯斯（Tom Cruise）、梅莉史翠普（Meryl Streep）並排！」

她拿著手機越說越嗨，開心到半夜裡瘋狂大叫，還吵醒了正在睡覺的伴侶陳可辛。粉絲則紛紛留言祝賀吳君如：「Congrats姑媽！」「為您感到開心又興奮」「恭喜實至名歸。」

據雜誌「Variety」報導，介紹吳君如時提及她的作品包括「歲月神偷」及「古惑仔情義篇之洪興十三妹」，多次獲得海內外獎項。

此次主辦方美國影藝學院公布397名藝人及電影工作者獲邀加入成為新會員，包括怪奇比莉（Billie Eilish）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、傑米道南（Jamie Dornan）等，還有日本影帝西島秀俊、導演濱口竜介、製片山本晃久也都入選。頒獎典禮預計會於明年3月舉辦。過去奧斯卡評審名單也曾邀請過梁朝偉、劉德華、張曼玉、甄子丹等港星。