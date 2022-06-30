楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

楊冪。(取材自微博)

中國女星楊冪 演戲精湛、身材傲人，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，她同時也是各大時尚 活動爭相邀約的對象，最近她出席活動，雖然幾乎沒有一絲裸露，但因為包得緊緊，反倒顯現完美好身材，讓網友大讚。

楊冪最近沒有拍戲，不過28日她被直擊錄製綜藝「密室大逃脫」，該期主題是「中式恐怖」，而楊冪的造型是用拼接款的上衣露出一截胸口肌膚，看起來雖然是素面的工裝，但多了幾絲性感，看起來又酷又甜。但因為她的上圍相當豐滿，也將衣服撐起，更因為在南半球下方綁蝴蝶結，使胸圍更加明顯，另一張照片因為在後面拍攝，展現前凸後翹的好身材，讓話題「被楊冪身材辣到」迅速衝上微博 熱搜，不少粉絲表示「超喜歡這張，背影好美」、「美女貼貼」、「冪姐身材太好了」、「楊冪的身材比例真的絕」。

此外，楊冪的前夫，最近因為「披荊斬棘的哥哥2」聲勢再度看漲的劉愷威，也被網友們放大檢視，劉愷威多年前曾在節目上被主持人詢問：「楊冪在家中的地位用女王、公主、管家、保母，哪個詞形容最恰當？」劉愷威竟立刻回答：「現在像保母。」讓所有人大笑，即便劉愷威立刻補充是指兩人孩子「小糯米的保母」，但這番言論重新被挖出，引起許多網友不滿，認為他不尊重妻子，早有先例。