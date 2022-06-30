洪金寶揭年少練功時光 「棍棒教育」被師父打飛

香港七大導演聯手合作執導的「七人樂隊」，洪金寶的作品「練功」打頭陣。(圖:華映提供)

由香港 七大導演 聯手合作執導的「七人樂隊」集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，7個不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。電影 一開場便由國際動作巨星洪金寶的作品「練功」打頭陣，他與兒子洪天明合作，拍攝出他過往接受師父于占元指導，在天台苦練身手，有笑有淚的年少回憶，他更開玩笑嫌棄自己的兒子，「扮我師父的演員就不夠霸氣，但他的老爸我，就夠霸氣啊！」

洪金寶是香港最具代表性的動作巨星之一，為了拍攝「七人樂隊」中香港50年代的故事，他特別以自己少年時期拜京劇大師于占元為師，在小小的天台刻苦練功的回憶為藍本，也找來兒子洪天明扮演于占元，他說：「小時候不愛念書，家人送我去練功，至少要學得一門技藝，當時的日子很辛苦，但也很快樂，師父為我和一幫師弟妹留下很多美好的回憶。」

他表示當年的訓練非常嚴格，無論晴雨都要在天台練功，也受過不少棍棒教育，他笑說：「雖然不至於到頭破血流，但我們常常都會飛起來，被師父打到飛出去。這些師父如果在現在，這樣的教學方式，應該都要去坐牢了，但我也因此學了一身在身上的本事，學習本來不是那麼容易的事。」

香港七大導演聯手合作執導的「七人樂隊」，洪金寶的作品「練功」打頭陣。(圖:華映提供)

電影中，洪天明扮演的師父便對大師兄三毛（洪金寶小名）格外嚴格，不只動作做得不夠確實要打，師弟妹偷懶也要被罵及挨打，洪天明笑說，在拍攝時，有種好像在對老爸動手的錯覺，「以前只是聽老爸講過練功時有多嚴格，但拍攝這幾天就親身感受到當時學武有多艱辛。學徒的年紀都很小，就要一整天站在烈日下的天台，連眼睛都睜不開，卻要精準做出招式，很不容易。老爸有今時今日的成就，不單靠從小訓練而來的身手，還有當中練就的堅毅意志。」

洪金寶感嘆京劇是一門藝術也是技術，但目前逐漸勢微，他想藉由這個故事將這個藝術傳承下去，但他忍不住開玩笑說洪天明扮于占元霸氣不足，「他的老爸我就是夠霸氣啊！但天明和我師父的身型很相似，都很高大。」除了洪天明，另一個兒子洪天祥也加入幕後陣容，擔任「練功」的武術指導及剪接，父子三人共同呈現這部作品。

「七人樂隊」今天公佈正式海報及預告，從預告中可以見到7大導演各自用心，拍攝出7段不同風格的故事，更不忘幽香港電影一默，一向愛客串的徐克和許鞍華也在電影中露臉，大讚說：「這個故事實在太有深度了。」而演出80年代故事的吳景滔講出當年周星馳紅遍大街小巷的台詞「喝杯茶，吃個包，慢慢聊」來逗女友開心，還提到吳宇森的名作「英雄本色」，都可感受到香港各時代的生活氣息。而今天公佈的正式海報上的港式的霓虹燈牌，是7大導演的名字和短片片名，同樣充滿濃濃的香港情懷。