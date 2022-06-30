溫兆倫拒被包養 放閃嫩妻「愛到老」

溫兆倫（左）和第三任老婆拍片放閃曬恩愛。（取材自抖音）

57歲的香港 藝人溫兆倫近年來轉移重心到中國大陸發展，時常拍攝抖音 影片與網友互動。溫兆倫也時常與小他20歲的第三任老婆趙庭拍影片放閃，近日一篇發布了多張與老婆的親密合照，還寫下「我經常問自己還能有多少個十年能與溫太太共渡慶祝結婚20、30周年紀念日呢？不管怎樣，我希望下一輩子都能與妳一起牽手到白頭。」看得出來兩人相當恩愛。

溫兆倫家庭幸福美滿，57歲的他保養得宜，經常與嫩妻拍片放閃，圈了不少粉絲。溫兆倫外型帥氣，當年以電視劇「義不容情」反派丁有康，還有「我本善良」的齊浩男打開知名度。

平常喜愛拍攝抖音的他，近日曬出搞笑影片，被問到有富婆開價100萬想包養，溫兆倫馬上拒絕「不幹」，網友又說如果加碼到500萬，溫兆倫也是拒絕，甚至開出1000萬，溫兆倫也說：「不幹」，結果對方問他：「多少錢你才肯？」溫兆倫則說：「300、500元的還行，什麼百萬、千萬肯定是假的」，逗樂網友。

不過溫兆倫的影片美肌似乎開過頭，吸引網友直呼：「很喜歡你啊，不過這個美顏有點美過頭了」、「當年可是香港小生」、「帥哥也老了、眼睛老了」。