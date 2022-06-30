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黃家駒去世29年 黃貫中發文緬懷：很懷念你

中國新聞組╱綜合報導
6月10日是黃家駒的60歲冥誕，黃貫中也感性發文紀念好兄弟，並配了一張老照片。（取材自微博）
6月10日是黃家駒的60歲冥誕，黃貫中也感性發文紀念好兄弟，並配了一張老照片。（取材自微博）

6月30日是香港知名搖滾樂團Beyond主唱黃家駒去世29周年，同團的好友黃貫中在當天發文緬懷，「我知道這個不是自言自語，就算是我自言自語，每年這一天我都會繼續在這裡向你說：『好兄弟，很懷念你』。」

網易娛樂報導，黃家駒1993年在日本參與綜藝節目期間意外受傷，當年6月30日逝世，享年僅31歲。而今年6月10日是黃家駒的60歲冥誕，黃貫中也感性發文紀念好兄弟：「兄弟，又到今日了，時間流逝快得像丟失了一樣，但在我心中的你卻沒有『昨天』過，還好嗎？祝你生日快樂！」並配了一張老照片，看得出來相當思念老朋友。

黃貫中一直被稱為「搖滾硬漢」，但每當談及黃家駒時，黃貫中總是表現得溫柔又感性，言語中流露著沉重和傷感，他曾發文稱黃家駒的離去「（讓他）失去了一個好朋友，世界上少一個天才」。

去年黃貫中因參加「披荊斬棘的哥哥」再度翻紅，當時他受訪時提到黃家駒，說在夢裡與他一起玩音樂，但醒了之後發現這只是一場夢，感到相當低落沮喪。雖然黃家離開29年，但黃貫中卻覺得「他好像沒有走過一樣」，在夢裡繼續與好兄弟一起玩。

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