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Angelababy、鄧紫棋被歌詞調侃 網轟熱狗不尊重女星

記者黃保慧／綜合報導
熱狗新歌被質疑不尊重女性。(圖：本色音樂提供)
熱狗新歌被質疑不尊重女性。(圖：本色音樂提供)

台灣饒舌歌手熱狗（MC HotDog）時隔三年推出新專輯「姚中二」，新歌「Ladyboy」裡的歌詞，因提到，「小心我把妳當成凳子騎，又愛又恨死妳，那個差不多的姑娘會不會正是妳，妳是我的angelababy還是卑鄙，又maybe」，指歌詞不尊重中國大陸女星Angelababy和歌手鄧紫棋

被封為「台灣地下饒舌第一人」的饒舌歌手熱狗，近年擔任「中國有嘻哈」、「中國新說唱」明星製作人兼評審，讓他在大陸人氣攀升，最近推出新專輯，其中一首歌延續「我愛台妹」風格，引用了女星的名字當歌詞，其中「Ladyboy」裡提到「妳是我的Angelababy，還是卑鄙」、「小心我把妳當成凳子騎」，諧音引來Angelababy（楊穎）和鄧紫棋粉絲不滿，就連Angelababy的工作人員也在微博發文配上「姐不吃你這套」的梗圖，並寫著，「不好意思，不是你的Angelababy」。

這首歌一出來，雖然引起爭議，Angelababy和鄧紫棋粉絲氣到跳腳，有人認為「不尊重女性」，紛紛湧入熱狗微博砲轟，「懂不懂尊重人啊 ，給Angelababy和鄧紫棋道歉」，不過也有網友覺得，把藝人寫進歌詞是熱狗過往作風，但不管大家想法為何，新歌也因此有了討論熱潮。

鄧紫棋。（取材自微博）
鄧紫棋。（取材自微博）
Angelababy。（取材自微博）
Angelababy。（取材自微博）
熱狗新歌提到Angelababy，被指內容不尊重。（視頻截圖）
熱狗新歌提到Angelababy，被指內容不尊重。（視頻截圖）

Angelababy 鄧紫棋 微博

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