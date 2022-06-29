早年言論看不起楊冪？ 劉愷威被罵翻

劉愷威過往不少言論被網友翻出，罵聲一片。(取材自微博)

48歲男星劉愷威自從同楊冪 離婚後，罕推出影視作品，也甚少公開露面，人氣一落千丈。日前，他參加綜藝節目「披荊斬棘的哥哥2」錄製的路透照曝光，與楊冪同登熱搜；加之緋聞 對象王鷗被影到新戀情，「夜光劇本」被重提之餘，劉愷威過往不少言論也被翻出，網友認為他是看不起前妻楊冪，引來罵聲一片。

綜合媒體報導，劉愷威與楊冪離婚近四年，離婚前曾在訪問中提及他跟楊冪雖然都是演員，但風格完全不同，「我跟太太發展的方向不太一樣，我太太比較有商業價值，自己還是比較有藝術性的一點」。事後楊冪回應，「不同意劉愷威的說法」。

此外，早年在一檔節目中，主持人問：「楊冪在家中的地位用女王、公主、管家、保母，哪個詞形容最恰當？」劉愷威直言「像保母吧」，雖然他立即補充「就是小糯米的保母」，不過網友不買帳，「媽媽為什麼就是孩子的保母啊？媽媽也是獨立的人啊」、「尊重愛護妻子的話真的會選保母嗎」、「那也不能這麼說啊，我能說我媽是我的保母嗎」等。

據報導，劉愷威錄製「披荊斬棘2」的一組照片日前曝光，他身穿白色套裝，側顏帥氣，看起來翻身有望。可惜的是網友們不太買帳，評論留言多是嘲諷。

而楊冪日前上節目受談也談及感情觀，直言「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個屁」，而這句「藝術家是個屁」雖未指名道姓，但卻讓人聯想到前夫劉愷威。