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戲說從頭／陳法拉陷入「迷離劫」 接棒張曼玉當女飛賊

記者蘇詠智╱綜合報導
陳法拉近來有頗多演出英語片的機會。(圖：HBO提供)
陳法拉近來有頗多演出英語片的機會。(圖：HBO提供)

以「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)打開國際知名度的香港女星陳法拉，最近又在HBO影集「迷離劫」(Irma Vep)中和奧斯卡得主艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)等歐美實力派演員飆戲，該劇改編自張曼玉和前夫阿薩亞斯合作的同名舊片，陳法拉不但要穿上類似張曼玉當年造型的「女飛賊裝」，還要變身俏麗女僕，扮相多變，也是演技上的一大挑戰。

在「迷離劫」中，陳法拉飾演一位參與歐美影片拍攝的香港女星，看似現身說法，其實等於一人分飾兩角，既有戲中戲的內容，又要演出類似拍片花絮紀錄的真實感，她特地為此找了張曼玉的版本做功課。影集導演也是電影版的阿薩亞斯，陳法拉期待表現能獲他青睞，可以加入他的慣用班底，再續戲緣。

5月時陳法拉為了「迷離劫」到坎城影展造勢，身旁人員因故都未能成行，她只好先隻身前往，差點手忙腳亂，但觀眾的熱情反應令她很感動，意外的收穫是碰上「魷魚遊戲」李政宰。她笑言：「我們剛好被排在同桌，本來都聊一些拍片的事，結果他問我有哪些作品，我說在韓國看得到、大家比較熟的應該就是『尚氣』吧，他才認出我，然後開心合照。」等到他們在坎城活動結束後離開，竟然又在巴黎巧遇，十分有緣。

這次「迷離劫」中無論女僕或是女飛賊的服裝，都是LV特別打造，陳法拉笑道：「我超想把女飛賊那一套帶回去，反正是為我量身打造，也沒別人能穿吧？拿去ebay上賣一定很搶手。」「迷離劫」目前於每周二上午9點與美國同步在HBO GO上架。

張曼玉舊片「迷離劫」被改編為HBO影集。(取材自IMDb)
張曼玉舊片「迷離劫」被改編為HBO影集。(取材自IMDb)

張曼玉 尚氣 香港

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