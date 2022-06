戲說從頭／陳法拉陷入「迷離劫」 接棒張曼玉當女飛賊

陳法拉近來有頗多演出英語片的機會。(圖:HBO提供)

以「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)打開國際知名度的香港 女星陳法拉,最近又在HBO影集「迷離劫」(Irma Vep)中和奧斯卡得主艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)等歐美實力派演員飆戲,該劇改編自張曼玉 和前夫阿薩亞斯合作的同名舊片,陳法拉不但要穿上類似張曼玉當年造型的「女飛賊裝」,還要變身俏麗女僕,扮相多變,也是演技上的一大挑戰。

在「迷離劫」中,陳法拉飾演一位參與歐美影片拍攝的香港女星,看似現身說法,其實等於一人分飾兩角,既有戲中戲的內容,又要演出類似拍片花絮紀錄的真實感,她特地為此找了張曼玉的版本做功課。影集導演也是電影版的阿薩亞斯,陳法拉期待表現能獲他青睞,可以加入他的慣用班底,再續戲緣。

5月時陳法拉為了「迷離劫」到坎城影展造勢,身旁人員因故都未能成行,她只好先隻身前往,差點手忙腳亂,但觀眾的熱情反應令她很感動,意外的收穫是碰上「魷魚遊戲」李政宰。她笑言:「我們剛好被排在同桌,本來都聊一些拍片的事,結果他問我有哪些作品,我說在韓國看得到、大家比較熟的應該就是『尚氣』吧,他才認出我,然後開心合照。」等到他們在坎城活動結束後離開,竟然又在巴黎巧遇,十分有緣。

這次「迷離劫」中無論女僕或是女飛賊的服裝,都是LV特別打造,陳法拉笑道:「我超想把女飛賊那一套帶回去,反正是為我量身打造,也沒別人能穿吧?拿去ebay上賣一定很搶手。」「迷離劫」目前於每周二上午9點與美國同步在HBO GO上架。