曹佑寧6年戀情破局 風波燒到合作女星余玥

曹佑寧(右)與余玥夕陽下浪漫合照讓正牌女友不滿。(取材自微博)

台灣藝人曹佑寧因電影 「KANO」受矚目，去年結束「全明星運動會」後，回歸演員身分，他的輔大校花女友鍾蕙羽在社群網站 突然宣布兩人分手，曹佑寧隨後也證實六年情畫下句點，想不到節外生枝；與曹佑寧合作網路劇「為你逆光而來」的中國大陸女星余玥，遭網民點名是造成小兩口分手的主因。

鍾蕙羽在Instagram認了分手，並分享和曹佑寧交往以來的甜蜜合照，她難過表示需要時間調適心情；曹佑寧也在社群發文證實和鍾蕙羽分手，強調「結束原因和此次事情沒有任何關係，所以請別再花時間腦補現在怎麼樣那怎麼樣，別再去做揣測什麼還在不在一起啥之類的，也請不要再去私訊攻擊任何人」。

想不到風波卻燒到余玥，被點名是因為日前在微博 曬出和曹佑寧在夕陽下的浪漫合照，引來正牌女友吃醋，也演變成網友在照片下筆戰。余玥直接標記該網友帳號，並意有所指地寫道，「正主請不要視奸我了，謝謝」，接著也暗指引戰網友就是鍾蕙羽。

隨後鍾蕙羽在IG坦承曾四度私訊余玥，並向對方道歉，強調絕對沒有頻繁騷擾余玥，希望這件事就此平息。

最後余玥也在IG限時動態發文，表示接受對方道歉，曹佑寧隨後也在IG發文感謝外界關心，「只有我們最清楚這段日子賦予人生旅程中的意義，希望接下來就一起回歸平靜」，祝福彼此朝更好的方向前進。