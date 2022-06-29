范冰冰辟穀7天甩6公斤 籲粉絲別亂學

40--范冰冰辟穀減肥7天瘦6公斤。（取材自微博）

女明星為減肥不遺餘力。范冰冰 近日拍片分享「辟穀」減肥法，她透露這段期間不進食，只喝檸檬百香果水和紅棗水，7天成功甩掉6公斤；同時也不忘提醒網友，一定不要隨便模仿，要根據自身情況量力而行。

綜合媒體報導，「辟穀」源於道家養生法，不食五穀、只吃真氣，以達至身體排毒清理之用；現代演變成美顏減肥法，短時間內只吃特定的食物，以達成瘦身美容效果。范冰冰透露，她第一天早上只喝了一杯蘋果 醋，以及加了檸檬、百香果的水，並走了5、6公里路，沒有攝入任何糖分和脂肪，她說：「皮膚變白了，看上去非常乾淨細緻。」

第三天，范冰冰同樣只喝檸檬百香果水以及蛋白粉加水，並配合走路、熱瑜伽等運動，她坦言減了3.6公斤，挺滿意成果。范冰冰說：「第三天晚上稍微有一點點餓，但第二天時一切都很好，沒有任何飢餓感，就看著水腫和肉肉慢慢消下去。」范冰冰指狀態清醒，快步走也沒問題。

31--范冰冰分享「辟穀」減肥法。（取材自小紅書）

直到第五天，范冰冰轉了喝紅棗水，總共減了5.1公斤，並指身體負擔減輕不少，她說：「感覺身體非常輕盈，工作沒有困頓、胡裡胡塗。神清氣爽、精神好。」最後七天下來，她總共減了6公斤。

范冰冰雖然多次強調是配合個人體質制定的減肥法，呼籲不要刻意模仿，但仍惹來不少批評。有網友指范冰冰第五天說話有氣無力、眼神渙散，「反應遲鈍了」，並指這種減肥法不健康，容易體重反彈。有網友擔心范冰冰分享極端減肥法會帶起壞風氣，呼籲大家還是應該選擇循序漸進的健身 減肥法。