秦嵐新劇當外科女醫 被刁難霸氣回擊 撕掉白月光形象

秦嵐（右）、魏大勛在「關於唐醫生的一切」劇中譜職場戀情。（圖：愛奇藝國際站提供）

秦嵐、魏大勛主演電視劇「關於唐醫生的一切」，有別於在「延禧攻略」中富察皇后白月光性格，秦嵐在新戲個性幽默言詞犀利，空降到全是男醫生的心臟外科，成為首個女主任「唐佳瑜」。秦嵐在第一集就上演被各種刁難、鬥爭的戲碼，但她霸氣地不以為意，憑藉著專業讓院內醫生與病患信服；網友笑喊，富察皇后若有唐主任一半性格，皇后寶座就不用擔心其他嬪妃來爭鬥了。

「關於唐醫生的一切」每集以一個病例個案帶出劇情，描繪令人醫者與患者間令人揪心的治癒故事，發人省思。最新劇情中，面對手術併發症 導致須截肢的病患，秦嵐扮演的唐醫生費心與患者家屬溝通，卻換來「腿離心臟那麼遠，治療心臟為什麼要截肢」等疑慮，甚至被質疑「醫生不開刀賺不到錢」。在選擇保腿還是保命的艱難問題下，秦嵐以溫柔堅定態度打動家屬，「沒有腿，人是可以活的，但沒有心臟，什麼都沒了」。每個情節演來，連秦嵐自己都深受感動，在微博 發文：「今晚是深感無力的哭哭小唐，好希望唐佳瑜可以治癒每一位患者啊。」

秦嵐（中）在「關於唐醫生的一切」劇中，空降到全是男醫生的心臟外科，成為首位女主任。（圖：愛奇藝國際站提供）

此外，秦嵐與魏大勛的感情發展也是該劇看點之一，她空降心臟外科，初來乍到幾乎沒盟友，於是向飾演麻醉科醫師的魏大勛求助，真情流露：「我現在這個時期，到了這個陌生的環境，很需要一個朋友。」甚至自編諺語：「一個外科醫生，如果只能交一個朋友的話，就必須要跟他同一個手術室的麻醉醫生，你願意成為我的第一個朋友嗎？」雖被識破是瞎編諺語，但魏大勛仍直喊我願意，也讓觀眾期待兩人之間的感情發展。