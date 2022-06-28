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周星馳慶港回歸25年喊：永遠是中國人 網酸「主旋律」

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳接受央視專訪大談中國情。（取材自微博）
周星馳接受央視專訪大談中國情。（取材自微博）

7月1日是香港回歸大陸25周年的日子，香港喜劇天王周星馳接受央視專訪時，不斷宣揚愛國情懷，強調自己是「中國人」，直說：「我永遠都是中國人，香港跟國家文化相同、血脈相通，所以7月1日我們永遠都會慶祝。」而香港四大天王之一的劉德華，早前接受訪問時，也驕傲地表示1997年後，「可以認認真真地和大家說，我是中國人。」

周星馳不只發展電影事業，同時還兼任廣東省政協。他受訪時提到自己的電影有很多中國元素，就是因為覺得中國歷史文化深厚；他覺得中國電影最大的優勢，就是有許多精采故事可說，「我們肯定是把中國的故事說好」。

被問到香港回歸以來「氣質有何變化」，周星馳直言香港一直在變，因為不斷有機遇、新思維；不過也有不變的地方，依舊是國際金融、文化中心。他並感性說：「對我而言，我永遠都是中國人。」

周星馳最後鼓勵電影人講好中國的故事，香港和國家血脈相通，也與內地電影人相互合作支持，「希望香港的未來在國家的支持底下，可以繼續保持創新活力，我們一起努力去創造未來」。

受訪影片曝光後，也沒有討好到所有的中國人，認為「現在都是主旋律，哪有什麼歷史文化的展現了」，還有人發現周星馳的普通話變得更順了。

至於日前接受新華社專訪的劉德華表示，回歸前有身分焦慮，到外國工作或旅遊會被問是否是英國人，直至1997年後，「我可以認認真真地和大家說，我是中國人。」

當年1997年回歸時，劉德華寫了一首「中國人」慶祝，更特意到長城拍MV；他回憶，當時第一次真正感受到可以用香港人的身分，宣告自己是中國人。

今年中國各種綜藝與戲劇，也對香港回歸25周年下了不少工夫。近期湖南衛視的「聲生不息」新一季就主打「港樂季」；央視熱播的「獅子山下」，則講述多位主角從內地移居香港、面臨時代變化與回歸後的奮鬥故事。

香港 電影 周星馳

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