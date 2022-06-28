「還珠」晴兒北京蛋黃區豪宅曝光 打開窗能俯瞰故宮

王艷因「還珠格格」成名，嫁入豪門當貴婦。（取材自微博）

女星王艷在經典瓊瑤劇「還珠格格」中飾演機智又知書達禮「晴兒」，憑著角色成功打開知名度，後來嫁給擁有百億人民幣身家的澳籍華裔 房產大亨王志才，成為豪門貴婦。過去王艷曾被傳豪宅位於北京 蛋黃區，就在故宮隔壁，近日透過上傳的「曬貓」影片，立刻被證實她與故宮為鄰的傳聞。

過去王艷曾在節目提到「故宮是隔壁鄰居家」，該區地段精華，是北京房價最高的區域之一，這回透過她的愛貓影片，從落地窗俯瞰整個故宮風景。網友看完驚呼「我以前就知道王艷做了富太太，沒想到這麼權貴」、「打開窗戶就可以看到故宮」、「我能去做保母嗎？」、「羨慕死啦」。

王艷一支愛貓影片，與故宮為鄰豪宅曝光。（取材自微博）

48歲的王艷自嫁入豪門後，行事作風相當低調，很少透露家庭隱私 ，直到上節目「變形計」時，王艷的兒子自爆「我家一共有10個保母，其中7個是專門伺候我的，我家玩捉迷藏都藏錢，誰找到歸誰，幾萬塊的那種」；孩子還吐槽媽媽給零用錢小氣，每次給1000（人民幣，下同，149美元），爸爸較大方，每次都給2、3萬人民幣（約2988到4483美元），當時掀起網友一片感嘆：「貧窮限制了我們的想像。」