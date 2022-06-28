劉嘉玲PO近照慶祝梁朝偉60歲生日 網友許願夫妻合體

劉嘉玲投資有道，是圈中有名的富婆。（取材自Instagram）

香港 影帝梁朝偉 日前迎來60歲生日，鮮少合影的愛妻劉嘉玲也在社群平台祝老公生日快樂，並分享一張梁朝偉的個人近照，可以看到他臉上雖多了歲月的痕跡，仍散發男神魅力。

劉嘉玲在梁朝偉生日當天下午，在各大社群網站 發文祝福生日快樂，更希望他「每天快樂！永遠快樂」，短短12字道盡對另一半的愛。劉嘉玲也分享一張梁朝偉的個人照，畫面中，梁朝偉看似在自拍，對著鏡頭露出微笑，背景有庭院、水池；儘管梁朝偉臉部細紋藏不住，仍難掩男神風采。網友看了紛紛留言：「偉仔雖然有少少皺紋，但是都好看、有型！」「他怎麼可以一直這麼帥」「永遠年輕！快樂」，還有網友許願想看劉嘉玲和梁朝偉的合照。

劉嘉玲發文祝老公梁朝偉60歲生日快樂。（取材自微博）

此外，上海上月解封後，劉嘉玲也趁機返回香港，與一眾好友聚會，日前她在Instagram的限時動態上傳兩張照片，曝光位於中半山梅苑的豪宅。根據動態可以看見，豪宅設計富有年代感，裝修以歐式復古風格為主，客廳的水晶吊燈、隨處可見珍貴收藏品，整體布置高貴典雅，格調考究，彷彿博物館。

劉嘉玲突然分享豪宅的內部裝修。IG

其實劉嘉玲過去也曾曝光這間豪宅，並不時會邀請好友到家中作客。據悉，這間豪宅兩年前已升值到超過9800萬港元（約1248萬美元）。