「武則天」男星驚傳51歲辭世 混血女兒淚發文證實

曾演出1995年播出、劉曉慶版「武則天」的演技派男星李崇霄，日前驚傳過世消息。（取材自微博）

曾演出1995年播出、劉曉慶版「武則天」的演技派男星李崇霄，日前驚傳過世消息，得年51歲。他兩個多月前剛過生日，經紀人日前公開訃聞，吐露他生前熱情仗義、樂善好施，將表演藝術視為生命，留下了許多好作品。李崇霄的星二代混血女兒李詩穎（李思彤）也發文表示父親去了天堂，證實死訊。

李崇霄的經紀人日前晚間在他的微博 頁面貼出訃聞，透露他在22日過世，預計在7月1日上午9時舉行告別式。由於沒有對外公布李崇霄的死因，許多網友留言詢問原因，但有人覺得既然此事沒公開，可能就是基於保護個人隱私 ，「還是別問了吧」。另有人猜測應該是發生意外，畢竟「身體原因就會寫因病去世」。

李崇霄的女兒李詩穎也在微博發文：「以後的6月再也沒法和您一起過父親節，女兒惟有淚兩行，感謝對女兒的愛護，願在天堂的父親安息」，證實了李崇霄死訊。李詩穎2017年簽約成為Angelababy的師妹，就此踏入演藝圈。

1971年出生的李崇霄是農村孩子，大學時努力考上北京 廣播學院，身材高大、臉蛋英俊的他，於電視劇「隋唐演義」中飾演楊勇一角打開知名度，演藝生涯作品超過50部，包括「野百合也有春天」、「愛的品格」、「搭錯車」等電視劇。今年4月上檔的「超時空大玩家2」，成了李崇霄的遺作。