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成龍全球直播首秀破億觀看 自曝16歲被導演罵哭

娛樂新聞組／綜合報導
成龍(右)開啟人生直播首秀，黃子韜擔任其中一名嘉賓。（取材自微博）
成龍(右)開啟人生直播首秀，黃子韜擔任其中一名嘉賓。（取材自微博）

68歲的武打巨星成龍享譽國際，拍過無數動作電影的他近日開啟出道60年的直播首秀，一度同時湧入540萬人觀看，按讚數3.2億。他在直播中談及辛酸過往，表示16歲第一次當武行拍戲時被導演罵到哭。

25日晚間，成龍在某平台開啟全球直播首秀，還邀請了謝霆鋒、容祖兒、黃子韜等明星連線助陣，開播前預約觀看人數直接破百萬，直播間點讚數超過3.2億。據悉，成龍在2021年開通個人首個短視頻帳號，8小時後就突破1000萬粉絲數，首條視頻在10小時內播放量突破2億。

據報導，直播中成龍大談拍戲趣事和幕後，和主持人聊到以前的心酸經歷時透露16歲出來當武行拍戲，結果被導演罵到哭；成龍說當時覺得太委屈和丟臉，一怒之下抽出一把木劍就想跟導演拚命，好在被前輩洪金寶制止，還被批評了一頓。

另據鳳凰網報導，成龍的直播間星光熠熠，第一個嘉賓就是謝霆鋒。成龍透露謝霆鋒從很小的時候就經常在劇組玩，後來拍打戲時也非常拚，讓成龍非常看好。第二名嘉賓是容祖兒，她自曝就是因為成龍的發掘才能出道做歌手，兩人現場還合唱多首經典歌曲，引發網友回憶殺。第三名嘉賓是「迷弟」黃子韜，不過久未露面的黃子韜發福了不少，在現場和成龍激動擁抱。

百度百科資料，成龍在1971年於學藝期滿後開始擔任武師，同年出演武俠片「俠女」，正式開始演藝生涯。「俠女」的主演包括石雋、徐楓、白鷹、田鵬、苗天、洪金寶、張冰玉等，成龍在戲裡演個東廠番子的小角色。

導演 謝霆鋒 百度

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