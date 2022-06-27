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洪金寶導「福星」爛尾傳用花絮上映 彭于晏吊鋼絲痕跡曝光

娛樂新聞組／綜合報導
洪金寶4年前宣布開拍「福星旅行團」，最後卻爛尾。（取材自豆瓣電影）
洪金寶4年前宣布開拍「福星旅行團」，最後卻爛尾。（取材自豆瓣電影）

八○年代「五福星」電影系列大受歡迎，作為主演之一的洪金寶4年前宣布開拍續集「福星旅行團」，除了由他自導自演之外，更找來彭于晏、梁家輝、趙又廷、錢小豪、李修賢等人演出。不過，最近有消息傳出，該片在中國拍攝25天後卻爛尾，拖了數年仍未完工，片商則將拍好的畫面剪成其他電影上映。

香港01報導，近日有消息指出，「福星旅行團」的片商為了彌補拍片消耗的大筆預算，將之前拍攝好的畫面，連同幕後花絮硬是拼湊成另一部電影上映，取名「天珠傳奇」。根據網路流傳的預告片，矇朧畫面中看到疑似彭于晏施展功夫，但後製明顯未完成，還能看到吊鋼絲的痕跡；此外還有洪金寶以「五福星」中的「鷓鴣菜」造型示人。

洪金寶4年前宣布開拍「福星旅行團」，最後卻爛尾。（取材自豆瓣電影）
洪金寶4年前宣布開拍「福星旅行團」，最後卻爛尾。（取材自豆瓣電影）

對此消息，有媒體聯絡洪金寶，他以短訊回覆：「是有問題，所以不能多說。」而錢小豪則透過經紀人回應說只客串過「福星旅行團」，沒有參演「天珠傳奇」。元華的回應更驚人，爆料「福星旅行團」拍了25日就停工，他都還沒開工就不了了之；對於「天珠傳奇」的演員名單傳出有他，元華笑說：「現在科技先進，可能有我也不奇怪  。」

電影 趙又廷 預算

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