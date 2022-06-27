王心凌當浪姐114天渾身傷不後悔 「五星連珠」領風潮

王心凌(中)擔任隊長，率阿Sa（前排右順時針起）、阿嬌、張天愛與吳謹言出戰。（圖：天晴娛樂提供）

王心凌 憑中國女團選秀節目「乘風破浪的姐姐3」再創巔峰，在三公舞台出任隊長並成功促成「Twins」阿Sa、阿嬌 合體。據微博 網友暴雷，指出她們一舉奪冠，好成績的背後代價是全身痠痛，甚至眼尖歌迷屢屢發現王心凌的身上滿滿傷痕，令人心疼。

王心凌從出發到中國隔離、參加節目至今已過114天，即便有著累積下來的運動底子，但長時間進行高強度的訓練加上比賽壓力，讓她忍不住許願想要一台隨身按摩椅，搞笑表示只要坐著的時間都想要按摩，「即使全身痠痛，但看到大家對自己演出的肯定，就是最大的收穫了！」王心凌不僅在節目上榮登個人喜愛度冠軍，據中國平台統計顯示短影片成績更是出色，以4596.3萬播放次數遙遙領先眾人。

王心凌在「乘風破浪」最新一集跟阿Sa、阿嬌、吳謹言、張天愛搭檔演唱「星星點燈」，取諧音吳愛凌Sa嬌組成「我愛你撒嬌」，五人的「五星連珠」合照也引起網友仿效。傳唱逾30年的「星星點燈」是鄭智化的代表作之一，王心凌說小時候沒有聽過，出道後接觸到帶有勵志意味的該曲，這回與團隊一起改編展現新氣象。