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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

賭王千金道歉…為男友新劇懟「良辰」書迷 原著作者也怒了

娛樂新聞組／綜合報導
賭王千金何超蓮（圖）為男友竇驍抱不平。（取材自微博）
賭王千金何超蓮（圖）為男友竇驍抱不平。（取材自微博）

澳門賭王何鴻燊千金何超蓮2019年4月認愛中國男星竇驍後，穩定甜蜜交往。不過她日前在節目上談到男友主演的電視劇「良辰好久知幾何」遭到惡評，就指出劇是小說改編，因此有很多小說粉，個別為罵而罵，反正傷害不到我，此番言論引發網友熱議；而小說的原作者，也疑似回應，認為為何要扯到自己的書迷，之後何超蓮發文道歉。

網易娛樂報導，何超蓮在新一期「上班啦媽媽」節目中回應「良辰好景知幾何」劇粉惡評，提到竇驍替她慶生被罵，「因為他的劇是小說改編，有很多小說粉，我們是交往這麼幾年了，他都是12點一定給我說一句生日快樂什麼的，然後就被罵了」，何超蓮直言，「你的人生這麼悲慘嗎？還要抒發這麼多情緒在裡面，那我就給你抒發，沒關係，反正也傷害不到我」。

節目中，馬麗也勸告她不要因為外界言論，影響男女朋友之間的感情。

不過何超蓮的言論引起電視劇原著作者靈希的注意，靈希在微博發文寫道，「我小說粉罵妳了？妳沒事突然提我小說粉幹啥？我正小區團建抓娃娃呢，突然這麼一大口鍋砸下來，妳被罵是因為慶生嗎？妳到底是開牛肉麵店還是麻辣香鍋店的，反復煸炒會更香嗎？」附圖文字寫著「向前看，你會活得更好」。

靈希雖然沒有明顯指名道姓，但針對慶生和開牛肉麵店，剛好何超蓮都符合，被認為是回應何超蓮稱被小說粉罵的說法。

何超蓮近日在微博發出道歉文，「由於自己的不恰當言論造成了不好的影響，我很自責，這段時間我已經深刻反思，向無辜被波及到的朋友們鄭重道歉，未來我一定更加注意，做好自己，謹言慎行，再次向大家道歉。」，不少網友認為她能知錯道歉，且態度良好，可以原諒。

賭王千金何超蓮為男友竇驍（圖）抱不平。（取材自微博）
賭王千金何超蓮為男友竇驍（圖）抱不平。（取材自微博）

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