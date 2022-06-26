陸綜出海捕魚是演的？ 「嚮往6」駁造假：對不住沙溢

「嚮往的生活」製作單位回應捕魚造假傳聞。（取材自微博）

陸綜「嚮往的生活」找來當紅明星，遠離城市體驗鄉村自給自足的生活，節目多次引發爭議，第六季最新一集內容近日播出後，又傳出捕魚片段疑似使用「道具魚」，製作單位也對此出面回應。

網易娛樂報導，最新一期節目，男星黃磊帶著沙溢和彭昱暢出海捕魚，5小時總共捕到了十幾條大魚，每條都有十幾斤，一行人開心滿載而歸。

沙溢為出海捕魚暈船受苦，最後卻爆出製作單位用假魚充數。（取材自微博）

不過，片段播出後，有網友直指籃子中的魚動也不動、看上去像是假的，質疑「不覺得像道具魚嗎」；也有人認為魚可能是製作單位在靠岸後，補進籃子中的，紛紛質疑節目造假。

對此，「嚮往的生活」節目組在微博 發文回應，並附上一張魚的動態截圖寫道：「因為假的太多了，所以人們慢慢也開始把真的當成假的。」更標註了為暈船受苦的沙溢說：「對不住沙溢老師。」澄清捕魚過程沒有造假。

支持的網友則評論道，「心疼沙溢老師」、「沙溢老師五個小時在船上白吐了」。

「嚮往的生活」中的魚被質疑是假魚。（取材自微博）

ETtoday報導，「嚮往的生活」最新一季開播以來，引發過多次爭議，除了這次道具魚，觀眾稱「嚮往的生活」不小心拍到廚房裡的洗碗阿姨，更出現自稱住在拍攝地附近的網友爆料，「就在我家這邊拍攝的，我媽說請了兩個阿姨去洗碗的。」掀起軒然大波。不過，節目導演 對此發文笑說：「洗碗阿姨？不會是我吧？」間接澄清傳言，也有不少粉絲認為質疑的觀眾根本是看錯人。