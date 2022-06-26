戲說從頭／新戲角色反差大、勇敢追愛 陳喬恩：最像自己

陳喬恩也說，獨孤若男這個角色是她演過最像自己的一個角色。（取材自微博）

由台灣女星陳喬恩、中國男星金瀚等人主演的中國愛情都市劇「遇見璀璨的你」正在熱播，女主角陳喬恩詮釋性格強勢、酷颯瀟灑的御姊經紀人，她也自曝這是演過「最像自己」的一個角色。

封面新聞報導，「遇見璀璨的你」由陳喬恩、金瀚、陳宥維、王子璇等主演，該劇走輕喜劇搞笑風，劇情講述一對自帶典型「熟齡菁英」特質的人物，彼此辛辣又治癒的職場愛情故事。

陳喬恩飾演的經紀人獨孤若男初登場便以氣場十足、酷颯瀟灑的形象，給觀眾留下深刻的印象，不少觀眾留言感慨，「勇敢追愛的獨孤若男好美」。

劇情講述經紀人獨孤若男遭逢情感與事業雙重打擊，因緣際會下邂逅了由金瀚飾演的服裝業菁英季默，個性水火不容的兩人意外成為同住一個屋簷下的「合租人」。他們從起初的互看不順眼，隨著長時間相處漸漸改善關係，曾遭遇挫折的獨孤若男與季默上演了一場熟齡男女的愛情攻防戰。

陳喬恩坦言，演繹了那麼多角色，獨孤若男是最像自己的，「她比我過去的所有角色都要搞笑，也可以說，這是最像我的一個角色。」

陳喬恩自曝本身也和若男一樣，有點「神經病性格」，所以她在拿捏角色的時候，才能如此「穩準狠」，將若男強烈反差感發揮到極致。她表示，該劇不僅喜劇節奏感層次分明，更重要的是劇中匯集了許多有著豐富表演經驗的話劇演員，他們對於喜劇感的拿捏到位，為劇集輸出了許多笑點，給觀眾營造了一個輕鬆歡樂的追劇氛圍。

劇中，獨孤若男雖經歷事業低谷，卻仍然努力變成更好的自己，陳喬恩表示，「希望觀眾能從獨孤若男身上得到片刻治愈」，但她也說，就算是堅強的獨孤若男也會有被現實壓垮的時候，她希望「壓力大的時候，可以去做自己喜歡的事兒，去分散、消解負面情緒，不要過分在意他人的想法，做好自己最重要」。