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肖戰「餘生」熱戀楊紫一路灑糖 播放量衝破41億

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰（右）和楊紫（左）主演「餘生，請多指教」，讓許多粉絲看得不亦樂乎。 （圖：愛爾達影劇台提供）
肖戰（右）和楊紫（左）主演「餘生，請多指教」，讓許多粉絲看得不亦樂乎。 （圖：愛爾達影劇台提供）

男星肖戰和女星楊紫兩人都是流量保證，過往作品部部火紅，因此首度合作的電視劇「餘生，請多指教」還沒播出就讓廣大觀眾期待萬分。該劇2019年就拍好，直到今年終於播出，目前累積播放量已衝破41億。

「餘生，請多指教」講述即將楊紫飾演的林之校在大學畢業前夕跌落人生谷底，父親患癌住院，不得已放棄到外地的工作機會，還和男朋友分手。她所有對於愛情和未來生活的美好想像都在這一刻破滅，恰好這時，她認識了父親的主治醫生、肖戰飾演的顧魏。兩個都曾在愛情中受過傷，不相信愛情的人，開始一步一步相識、相知、相愛。

肖戰在劇中飾演外科醫生，坦言拍攝時壓力很大，因為醫學名詞相當艱澀，就算事先做足功課，也很怕有失專業度。另外他還提到，顧魏有些小動作比如敲手指和拿下眼鏡會捏鼻梁等，是自己平時的小習慣，「試著將自己和顧魏融為一體，希望能讓表演更生活化」。

而楊紫所飾演的「林之校」是音樂系學生，她為戲苦練大提琴，卻自嘲從畫面上看起來很唯美，但其實現場聲音聽起來更像在拉二胡，讓所有工作人員都在憋笑。

肖戰和楊紫因此劇被粉絲暱稱為「餘生夫婦」，在劇中從戀愛到結婚再到生子，被問到與小孩對戲的訣竅時，肖戰笑著說：「應該是需要很大的耐心吧，我們會輪流拿食物或玩具來哄。」他接著說，「我最喜歡的場面是夕陽西下我們跟著寶寶在草原上奔跑那段，看起來真的很美好，希望大家也能感受到幸福，還有像是求婚那邊印象也非常深刻。」

此劇的累積播放量已衝破41億，肖戰的微博粉絲數更是狂漲100多萬，演技派流量明星強強聯手的威力不容小覷。

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