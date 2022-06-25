阿嬌曾帶阿Sa捉姦 網友對線索狂猜：前夫鄭中基？

香港女子團體Twins蔡卓妍（右）、鍾欣潼（左）在節目分享過往情史。（取材自微博）

香港 天團「Twins」成員阿Sa（蔡卓妍）與阿嬌 （鐘欣潼）近來參加選秀節目「乘風破浪的姐姐3」，讓大家再憶起兩人合體的美好。最近阿Sa登上戀愛綜藝節目，更自爆過去阿嬌曾帶著她去抓劈腿的男友。

「噓！星聞」報導，阿Sa在「遲到的戀人」節目上談到，剛出道時曾交過一位男友，阿嬌也認識，有一天她打了很多次電話給對方都沒有通。到了晚上，阿Sa看到阿嬌欲言又止的模樣，最後阿嬌表示目睹對方在跟另一個女生約會，更帶著阿Sa直接上門「踢館」，果然看到男方出軌的現場，「門一打開，我就看到我那時候的男朋友，跟一個女生在一起了」。

另據香港01報導，事實上，阿Sa和男星鄭中基曾有一段婚姻，當時兩人開記者會不是公開戀情，而是直接公開已離婚，震驚各界。當時阿Sa和鄭中基早在2004年秘戀，2010年被爆祕婚，兩人開記者會承認婚事同時宣布離婚。當時有傳離婚原因是鄭中基有第三者，他們宣布離婚前，鄭中基曾與多名女性傳出曖昧，甚至有媒體拍到他曾帶一名年輕女子回家。

因此阿Sa分享親身經歷後，不禁令人聯想起她所講的是不是就是前夫鄭中基。