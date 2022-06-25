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吳謹言沒事業心將解約？于正闢謠：她特别知道感恩

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言加盟于正公司後，擔任多部戲劇女主角，圖為新戲「傳家」。（取材自微博）
吳謹言加盟于正公司後，擔任多部戲劇女主角，圖為新戲「傳家」。（取材自微博）

于正被稱為中國「金牌監製」，捧紅不少明星，包括四年前推出清宮劇「延禧攻略」讓女主角吳謹言暴紅；之後她受于正公司「歡娛影視」力捧，主演多部電視劇。不過最近有消息傳出，吳謹言將與于正解約，離開待了五年的公司，火速登上熱搜話題。

香港01報導，網路有消息傳出，31歲的吳謹言將和老闆于正和平解約，而且她目前也沒有和其他公司有接觸；傳聞還說吳謹言這兩年越來越沒有事業心，只要有工作就接，根本是「佛系工作」。消息一出，讓許多網友相當震驚，紛紛熱議。

眼見傳聞越演越烈，于正忍不住親自在微博作出澄清，還上傳留言的截圖表示：「這謠造的，清朗行動也沒讓你們長點心嗎？」他還發表另一則貼文，直接提到吳謹言，表示要永遠守護她：「惡心的事掛完大家看到了就得了，吳謹言是個特别懂事、特别知道感恩的女孩，也是我永遠要守護的藝人之一，在我的眼裡就跟我的孩子是一樣的，我們還有很長時間要合作呢！」

雖然于正沒有說明兩人確切合作時間還有多長，但吳謹言從2017年加盟于正公司至今已5年，在這間她已拍攝超過10部電視劇，對比同公司的其他女藝人，她的資源相當不俗。比起2017年加入公司的張楠﹑2016年加入公司的何瑞賢等，吳謹言已經在多部劇擔任女主角，但她們仍多演出配角，由此可見吳謹言在公司絕對受到力捧。

香港 微博

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