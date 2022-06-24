張曼玉驚喜現身香港時尚活動當DJ 郭富城、謝霆鋒變樂迷

張曼玉23日在香港出席時尚活動當DJ。（取材自微博）

香港 藝人張曼玉 在80、90年代演出多部經典電影 ，獲得數座影后寶座，後來她淡出電影圈，轉而在音樂圈發展自己的興趣。日前張曼玉驚喜現身香港中環一個時裝品牌活動，並擔任DJ親自刷碟，現場嘉賓跟著她的音樂搖擺，連男神郭富城和謝霆鋒也在場，變成樂迷。

綜合媒體報導，張曼玉早年曾獲得五屆金像獎影后、四屆金馬獎影后，更展獲柏林和坎城影展的影后桂冠，近年她淡出螢光幕轉換跑道當歌手，雖歌唱成績不如演戲，但她越挫越勇。張曼玉日前突然現身時尚品牌活動客串當DJ，她透露為此精心準備了歌單，只見她邊刷碟邊手舞足蹈，營造醉人氣氛，讓在場的郭富城和謝霆鋒也相當陶醉，跟著搖擺身體。

此外，張曼玉穿著一襲黑色中空裝上身，看似比過去更消瘦，腹肌更是若隱若現，引發話題，許多網友讚：「好久不見張曼玉」、「張曼玉真是最想活成的樣子」、「好酷」、「這身材絕了，美一輩子呀。」

張曼玉近年作品量減少，2020年受訪時更坦言：「我曾經是個演員，離開片場12年後，我再也配不上演員這個頭銜了。」她表示，半退休後很享受自由自在的生活。至於為何決定不再拍戲？她透露原因很多，其中一個是得到坎城影后殊榮後，讓她更覺得時候到了，「我覺得有些東西快要結束了，且既然選擇離開，不妨在獲得成功之後再遠走」。