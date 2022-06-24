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高圓圓拍寫真 3歲女探班罕見曝光長髮萌樣

娛樂新聞組／綜合報導
高圓圓婚後幸福甜蜜，也依舊維持女神美貌和姣好身材。（取材自微博）
高圓圓婚後幸福甜蜜，也依舊維持女神美貌和姣好身材。（取材自微博）

女星高圓圓趙又廷因拍攝電影「搜索」結緣，2012年結婚，並於2019年生下女兒「Rhea」。高圓圓對女兒一向相當保護，鮮少讓她曝光，不過近日有媒體拍到Rhea探班高圓圓拍寫真的視頻，母女互動親密。

網易娛樂報導，近日有八卦媒體拍到Rhea探班的視頻。視頻中，高圓圓在街邊進行拍攝，打扮精緻，沒過一會兒，3歲的Rhea在現場工作人員帶領下也來到拍攝現場，乖乖待在一旁等媽媽拍攝結束。

高圓圓的女兒Rhea（右二）在工作人員帶領下到了拍攝現場，乖乖地等媽媽拍攝結束。...
高圓圓的女兒Rhea（右二）在工作人員帶領下到了拍攝現場，乖乖地等媽媽拍攝結束。（視頻截圖）

高圓圓看到女兒到來後笑容燦爛，休息時間時母女倆相擁、開心舞動，畫面溫馨。視頻中Rhea的身高幾乎到了大人的腰部，留著一頭長髮，從背影看十分漂亮。之後高圓圓繼續工作，將Rhea交給工作人員陪伴，打成一片，搖頭晃腦的樣子相當活潑。

高圓圓婚後幸福甜蜜，也依舊維持女神美貌和姣好身材。近日，時尚達人韓火火曬出和高圓圓的自拍照，韓火火在微博寫著：「11年前的今天，我們第一次拍FB，這一拍，就拍了11年。沒錯，我們不會老」。照片中高圓圓親密搭著韓火火的肩，對鏡頭燦笑。

42歲的高圓圓（左）和好友韓火火合影，近照曝露「冒白髮」的真實狀態。（取材自微博...
42歲的高圓圓（左）和好友韓火火合影，近照曝露「冒白髮」的真實狀態。（取材自微博）

只見42歲的高圓圓皮膚緊緻，大眼溫柔動人，雖然冒出了白頭髮也瑕不掩瑜，粉絲紛紛留言：「女神也有白頭髮了」、「不僅不會老還越來越嫩，這合理嗎」、「顏值真的好抗打啊。」

高圓圓 趙又廷 電影

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