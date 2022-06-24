謝娜出新書分享當媽心情 首曬三胎孕肚照

張杰為謝娜新書宣傳， 甜蜜發文「要是有你的旅行」。（取材自微博）

名主持人謝娜近期推出新書「娜就出發吧」，記錄三胎懷孕時期的美好回憶，書中更首度公開了一家人為小女兒「小咘芽」慶祝百日的畫面。丈夫張杰也為妻子的新書宣傳。

謝娜近期推出新書「娜就出發吧」，記錄三胎懷孕時期的美好回憶。（取材自微博）

網易娛樂報導，謝娜在新書中公開許多一家人的照片，其中一張是小女兒小咘芽百日的照片，只見女嬰乖巧地趴在媽媽肩頭，穿著公主裙光著小腳丫，背影看起來十分軟萌。抱著小咘芽的謝娜雖然當時才生完女兒100天，但狀態已經恢復得非常不錯，神采奕奕。

謝娜描述，小咘芽百日當天，姊姊「跳跳」和「俏俏」幫忙吹蠟燭、開心地吃蛋糕，她和老公張杰則負責以氣球布置家裡；謝娜認為，一家人在一起就是簡單的幸福，也是最美好的畫面。

書中謝娜首度公開了三胎孕肚照片，一身黑裝出鏡的她，雙手輕輕地托起孕肚，臉上笑容滿溢，盡顯再當媽的喜悅與開心。謝娜還公開一張日常哄娃照，輕輕抱著女兒的她一臉溫柔，舉手投足間盡顯母性光輝。

張杰也為「娜就出發吧」發文宣傳說：「是序，更是有你的旅行。」該書由謝娜的父母、張杰、何炅作序。

此前謝娜41歲的生日，張杰也卡點在零時56分曬出兩人合照為謝娜慶生，配文「就愛你」，還附上了生日蛋糕和三顆愛心的圖案。照片中，謝娜攬著張杰的腰，兩人擁抱著對方、貼臉合影，相當甜蜜。此前，張杰已經連續7年為謝娜慶生，大秀恩愛讓不少網友表示羨慕。