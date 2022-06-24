林子祥夫婦用餐被巧遇 網友曝：上樓互攙扶曬恩愛

林子祥（右）和葉蒨文（左）在廣州吃飯被偶遇，兩人親切地幫粉絲簽名。（取材自抖音）

天后級歌手葉倩文出道多年，唱過不少膾炙人口的歌曲，老公林子祥也是殿堂級歌手，這對神仙眷侶的感情生活和工作上的合作一直都是外界關注的焦點。近日有網友在廣州的某茶餐廳偶遇到林子祥、葉倩文夫婦，並曬出與兩人的合照，引發關注。

鳳凰娛樂報導，一名網友曬出在茶餐廳偶遇林子祥和葉倩文的照片，只見兩人身穿簡單T恤，打扮很樸素，雖然已經滿頭白髮但依舊精神矍鑠；葉倩文皮膚相當白皙，依舊氣質典雅，手上的三個戒指更是顯得富態十足。

這名網友表示，葉倩文和林子祥私底下相當親和，遇到粉絲也熱情地打招呼並且合照，給粉絲簽名更是相當有耐心；網友也透露，兩人上樓梯時候互相攙扶，看上去相當恩愛。照片中，林子祥走在前面，葉倩文在後面用手扶著丈夫的腰，這一幕看著很是甜蜜，就像他們幾十年的婚姻生活的縮影，相互扶持才能走到今天。

葉倩文（右）和林子祥在廣州茶餐廳吃飯被遇到，網友透露，兩人上樓梯時候互相攙扶，看上去相當恩愛。（取材自抖音）

林子祥與葉倩文如今被外界視為模範夫妻，但兩人的感情過去卻是不被看好。1983年，在林子祥當時的妻子吳正元介紹下，他和葉倩文相識並且成為搭檔；兩人在音樂上一拍即合，之後緋聞 頻傳，葉倩文更被質疑介入林子祥的婚姻。

1995年，林子祥與妻子宣布離婚，一年後就與葉倩文在海外登記結婚，當時葉倩文承受了很多外界的壓力，兩人自結婚之後也非常低調，很少合體露面。

這段婚姻一路走來20多年，兩人以時間證明感情，如今的林子祥與葉倩文已經可以大方在綜藝節目上秀恩愛，今年4月更在音樂節目「聲生不息」合體，不僅展現超強實力唱功，葉倩文頂著一頭白髮、穿上一席紅色禮服登場，高貴氣質也驚豔大批網友和觀眾。