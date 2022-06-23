王心凌人氣翻紅荷包滿 傳廠商指名代言雙11

王心凌日前曾簽約成為電商的「618甜心大使」。（取材自微博）

「甜心教主」王心凌 參加中國大陸選秀節目「乘風破浪的姐姐」第三季，首集就以實力唱跳重現18年前的主打歌「愛你」，強勢登上微博熱搜，聲量也暴漲，就連跨國參賽的「少女時代」前成員Jessica鄭秀妍，用字正腔圓的中文演唱「Perfect／失落沙洲」，仍然不是王心凌的對手。

她不只連續接下電商 「618甜心大使」代言、與乳品品牌的「有機生活星推官」等工作，傳出就連某電商年度大事「1111」，活動代言人也指定找王心凌，荷包也收入滿滿。

媒體綜合報導，現年39歲的王心凌在「姐姐3」以一首「愛你」強勢亮相，首集節目僅出現不到10分鐘就獲得廣大好評，熱潮持續延燒，據業界人士透露，人氣再度攀頂的王心凌因節目效應，已有廠商翻倍喊價，不過因為「姐姐3」節目時間長，加上王心凌傳預計9月份返台，現在想請到這位天后恐怕沒那麼簡單。

除了事業，王心凌的感情路也備受關注，2020年4月她曾被拍到與科技新貴藍蔚文在路上親密撫背，隔年王心凌在小巨蛋開個唱，這位緋聞 男友也自掏腰包現身支持，到場還主動跟王爸爸打招呼，關係匪淺。

不過去年8月，王心凌在吃飯時間和徐若瑄一起開直播時，徐若瑄開始幫王心凌徵起男友來，王心凌也大方表示，在感情上希望能交到會照顧她的人，一番話被部分媒體解讀是與藍蔚文分手了。對於是否單身，王心凌經紀公司僅表示：「藝人私事我們不回應。」