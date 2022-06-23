帶9歲女兒燙髮 孫莉、黃磊成熟育兒掀爭議

孫莉9歲小女兒燙髮，被指太成熟。（視頻截圖）

黃磊老婆孫莉日前在網路上曬出一則帶二女兒黃少艾去燙頭髮的影片，記錄女兒洗頭、做造型的過程，沒想到影片引起網友爭議，認為帶不到九歲的女孩去燙髮，造型看起來太過成熟，也可能傷害小朋友的髮質。

網易娛樂報導，影片中，黃磊的小女兒黃少艾穿著打扮時尚 ，灰色毛衣搭配牛仔褲，繼承了媽媽的好身材，還跟姊姊多多一樣擁有一雙大眼睛，相當可愛。孫莉帶著女兒做造型，經過燙捲、洗頭、吹髮，黃少艾改造過後變得成熟不少，完成後她也開心地對著鏡子賣懵，看起來很滿意。

網友看了紛紛評論，「也太好看了吧」「遺傳了媽媽的美貌」。還有網友問「能告訴我是哪家理髮店嗎？我也想去燙呢！」不過也有網友提出了反對意見，他們認為黃少艾還不到九歲，燙髮不僅太過成熟，而且太早燙髮會傷害小朋友的髮質，不利於健康，學校應該也不會允許。

據報導，這已經不是孫莉與黃磊第一次在育兒方面掀起爭議，去年4月，孫莉曾在社交平台曬出黃少艾染藍髮、做美甲的照片，大女兒多多則從小便開始染髮、塗指甲、打耳洞、化妝，同樣都被批不該讓小孩子過於成熟。孫莉曾受訪回應多多染髮和打耳洞等行為，她表示：「愛美是女孩的天性，我們尊重她們」。