港星爆料丟人往事 張曼玉被罵「不會演戲又笨」

黃一山大爆張曼玉的一件「瘀事」。(取材自豆瓣電影)

國際影后張曼玉 都年以港姐亞軍身分出道，曾奪下柏林影展、坎城影展 影后殊榮，並擁有五座香港電影金像獎、四座金馬獎最佳女主角獎，亮眼成績無人能敵，不過港星黃一山近日卻爆料，其實張曼玉過去曾被攝影 師痛罵「不會演戲」。

港星黃一山曾擔任主持人，訪問過許多大咖，近日他在TikTok分享，張曼玉從小在國外長大，個性直率、我行我素，但從不擺架子，是一個「很真」的人。接著出賣張曼玉過去「丟人的事」，他說當年自己主持節目「娛樂新聞眼」時，張曼玉一看到攝影師就大聲喊出對方的名字「肥佬華」，但攝影師臉色卻變得凝重，看起來相當緊張，讓黃一山與其他工作人員一頭霧水。

張曼玉曾是許多人心中的女神。（取材自微博）

原來張曼玉當年在拍電視劇「新紮師兄」時就曾與肥佬華共事，但當時因為情緒、表情等諸多因素不對，張曼玉常被導演NG，讓攝影大哥越來越不耐煩，她笑著表示：「當年就是這個肥佬華罵我不會演戲、說我笨，從此以後我就發奮，記住這句話努力演戲。」

黃一山說，張曼玉當時講出這件事情時，是非常開心，像開玩笑一樣，他也大讚張曼玉就是這麼豪爽的人，把丟臉的事拿出來講，毫不在意，「人長得漂亮，演技了得，而且毫無架子」，這樣的性格讓他非常欣賞。黃一山還說，張曼玉是個喜歡挑戰自己的人，「有一次我聽她唱歌，真的是走音的，但是不重要，因為張曼玉就是一個那麼可愛的人，她就喜歡我行我素，反正我喜歡唱歌，我不需要看你們反應」。