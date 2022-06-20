林志穎曬劇照思念亡父 網友一看驚訝「父子神基因」

林志穎分享已故父親年輕時的照片。（取材自微博）

國際父親節當天，藝人紛紛發文慶祝，男星林志穎就分享已故父親年輕時的照片，表達對於對方的想念，也證明父子倆的「神基因」。女星楊紫則曬出爸爸年輕時的舊照，直誇帥氣。

網易娛樂報導，楊紫曬出爸爸的舊照，只見照片中年輕時的楊爸爸抱著仍是小女娃的楊紫，父女倆一起對著鏡頭比勝利手勢，充滿趣味；楊紫也大力稱讚爸爸帥氣。

楊紫曬出爸爸抱著她的照片。（取材自微博） 楊紫曬出爸爸抱著她的照片。（取材自微博）

蔣欣分享了名為「陪伴」的歌曲，在配文中深情寫道：「父親不是山，雖沒那麼莊嚴巍峨，卻足矣供我依靠；父親不是海，不夠納百川，卻給了我無數包容；父親不是參天大樹，沒有千枝百蔓，卻能幫我遮風擋雨；父親，他不是天，不是地，卻為了媽媽和我頂天立地。」

林允則在小號曬出與爸爸一起吃消夜的視頻，透露爸爸一直會帶自己吃美食 ，且不管自己是小孩還是大明星，都是爸爸請客，視頻的結尾是父女倆並排走的親密同框，溫馨又有愛。

林志穎也在社群 平台上傳一組對比照，左邊是父親林德雄年輕時所拍攝的劇照，右邊則是他自己飾演「天龍八部」段譽一角的照片。林志穎表示，父親原本是名演員，後來才轉行從商，「我幫他完成他曾經的路，想你了」，字裡行間透露了與父親之間的羈絆和思念。網友也讚說「父子神韻很像」。