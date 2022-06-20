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當年許志安婚外情轟動 鄭秀文自曝因爸爸的話選擇原諒

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文歷經許志安出軌風暴，她選擇原諒的原因曝光。（取材自Instagram）
鄭秀文歷經許志安出軌風暴，她選擇原諒的原因曝光。（取材自Instagram）

港星許志安2019年爆出與女星黃心穎不倫戀，兩人在計程車內擁吻被拍，畫面當時在網路瘋傳，據傳許志安的老婆鄭秀文深受打擊，但仍選擇原諒。近日鄭秀文罕見談起原諒老公出軌的原因，坦言全是因為父親生前的教導。

「噓！星聞」報導，日前是國際父親節，鄭秀文想起父親在生前曾教導她：「欣賞他人非常重要，包括欣賞妳的伴侶，而非單單愛。」而她也堅信，欣賞能幫助每一段關係能走得更遠。

鄭秀文提到，從小就被父親教導做人要不亢不卑、要懂得欣賞別人和伴侶、不要輕易放棄，開明的父親也告訴她不一定要生兒育女，重要的是要活得開心。最後，她也向天上的父親說：「謝謝爸爸媽媽給我一個充滿愛的家庭，讓我從小到大都很相信愛，愛能夠淨化複雜的世界。」

另據香港01報導，許志安在出軌事件後受到教訓，事業停擺，直到今年3月宣布加盟環球唱片，力拚復出。鄭秀文日前出席活動時也公開為老公打氣：「其實我覺得只要他身體跟心理已經準備好，就是最好的時間啦。」

其實，許志安曾在2020年為ViuTV節目「Chill Club擔任嘉賓，復出試水溫，2021年又飛到台灣拍攝電視劇「接招吧！製作人」，但事業仍未見有起色，直至早前簽約環球，重新出發。

香港

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