王心凌手腳受傷 曝原因稱會好好照顧自己

王心凌憑「浪姐3」人氣再翻紅，以往實體專輯也遭翻倍炒作販賣。（取材自微博）

台灣女歌手王心凌 ，因參加中國女團選秀節目「乘風破浪的姐姐」第三季人氣再翻紅，第二次公演（二公）她與隊友譚維維演唱樂團草東沒有派對的經典歌曲「山海」，成功拿下勝利，不僅影片放上YouTube 不到24小時就有超過82萬點閱次數、登上發燒影片第一名，連過去實體專輯也被翻倍炒作販賣。

王心凌近期分享的影片中，被眼尖粉絲發現手肘受傷、腳上瘀青，甚至走路一拐一拐的，她親解釋是練舞練得太認真，並表示：「謝謝大家的關心，也別擔心，一定會好好照顧自己，在接下來的每個演出舞台也都會盡全力表現！」

王心凌從甜蜜天后變身搖滾女王，與隊友以顛覆性的演出燃炸舞台，不僅成功獲勝，她也在最新公布的主題競演個人喜愛度榜單首度奪冠；賽後她自拍影片，表示：「真的很過癮，終於啊這次有驚艷到大家，然後也爭氣了，二公贏了。」

而不僅她人氣翻紅，她過去發行的實體專輯也被翻倍炒賣，其中2020年推出的「My！Cyndi！」極精選平裝版翻漲五倍，精裝版更喊價逾10倍，經紀公司表示：「謝謝大家對心凌的支持，希望大家可以理性應援，不要浪費錢在被有心人炒作的商品上。」