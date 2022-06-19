鄭欣宜繼承遺產升格富婆 曝光小豪宅簡約溫馨

鄭欣宜近日曬出生日Vlog，意外曝光豪宅內裝，引起網友熱烈討論。（視頻截圖）

香港 女星沈殿霞「肥姐」2008年肝癌病逝，留下6000萬港元（約764.3萬美元）遺產給女兒鄭欣宜，但遺囑要求35歲才能動用；鄭欣宜今年5月30日滿35歲，繼承遺產後也變小富婆，近日曬出生日Vlog，意外曝光豪宅內裝，引起網友熱烈討論。

中時新聞網報導，沈殿霞與鄭少秋有過三年婚姻，生下一女鄭欣宜。據悉，沈殿霞生前立下遺囑，要求當時年僅21歲的女兒，必須滿35歲後才能動用她所留下的遺產。有傳沈殿霞之所以會這麼要求，根據友人說法，是希望女兒努力工作，凡事靠自己。

鄭欣宜先前曾自曝，在香港高物價下，生活一度入不敷出，窮困期間也沒向父親鄭少秋求助，選擇自己熬過低潮，養成正確的理財習慣；而今年5月30日滿35歲的鄭欣宜繼承母親沈殿霞留下的遺產，但生日當天她在社群 發文隻字未提遺產一事，重點放在感謝大家的祝福。

驚喜的是，鄭欣宜近日在個人YouTube 頻道上傳慶祝35歲生日新影片，意外曝光她約28坪溫馨小豪宅內裝，寬敞的客廳擺了一座鋼琴，浴室也媲美飯店擺設，明亮乾淨，整個家簡約舒適，沒有華而不實的元素。

據港媒報導，沈殿霞當年留下6000萬港元遺產，隨著時間逐年上漲，如今推測已接近上億港元。