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「縱橫四海」將翻拍 傳古天樂、謝霆鋒擔綱

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發、張國榮、鍾楚紅1991年主演的「縱橫四海」，被譽為經典中的經典。（取材自豆瓣電影）
周潤發、張國榮、鍾楚紅1991年主演的「縱橫四海」，被譽為經典中的經典。（取材自豆瓣電影）

由吳宇森執導，周潤發、張國榮、鍾楚紅主演的港片「縱橫四海」，當年上映贏盡口碑與票房，被譽為經典中的經典，上映逾30年傳來翻拍消息，香港導演王晶近日買下版權，更傳出古天樂及謝霆鋒將分別飾演周潤發和張國榮的角色。

古天樂及謝霆鋒將分別飾演周潤發和張國榮的角色。（取材自微博）
古天樂及謝霆鋒將分別飾演周潤發和張國榮的角色。（取材自微博）

香港01報導，「縱橫四海」是一部於1991年出品的香港電影，講述鍾楚紅（紅姑）、周潤發與張國榮三大俠盜與犯罪集團鬥智鬥力的電影，紅姑更周旋兩大型男之間。此電影在法國巴黎、香港取景拍攝，當年票房大收3400萬港元（約433萬美元），更入圍第11屆香港電影金像獎共四項提名。

2016年，一直受吳宇森影響甚深的馮德倫，曾以「縱橫四海」為藍本，拍成2017年上映的新作「俠盜聯盟」，由「這個殺手不太冷」的法國演員尚雷諾（Jean Reno）、舒淇及台灣演員楊祐寧主演。

古天樂及謝霆鋒將分別飾演周潤發和張國榮的角色。（取材自微博）
古天樂及謝霆鋒將分別飾演周潤發和張國榮的角色。（取材自微博）

而近日傳出王晶購入電影版權準備翻拍，將找古天樂及謝霆鋒分別飾演周潤發和張國榮的角色，鍾楚紅一角則由倪妮演出。對此傳聞，王晶表示：「這是2023的計畫，沒什麼可說的。」至於版權問題，晶哥則證實︰「我公司已經買了版權。」

電影 香港 周潤發

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