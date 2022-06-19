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拍戲假吃被罵翻 Baby澄清：導演要求的…

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy首次回應了在電視劇「大漢情緣之雲中歌」中「假吃」問題。（取材自微博）
Angelababy首次回應了在電視劇「大漢情緣之雲中歌」中「假吃」問題。（取材自微博）

女星Angelababy（楊穎）在日前播出的「萌探探探案2」最新一集中，首次回應了2015年的「大漢情緣之雲中歌」中，被指「假吃」問題。

綜合媒體報導，在今年的「風起隴西」與「愛情應該有的樣子」播出之前，Baby的演技一直飽受質疑，除了古裝劇「孤芳不自賞」的摳圖、瞪眼不停被詬病之外，還有2015年的「大漢情緣之雲中歌」假扮吃東西的情節也遭到觀眾數落。

不過，在新一期的「萌探」中，導演要求每個人回答「在網路上經歷過的最大謠言」一題，Baby表示：「可能是我的食量吧。」她續指道：「大家就覺得我可能胃口比較小，然後說什麼拍戲還假吃什麼的，但是並沒有。」

Angelababy首次回應了在電視劇「大漢情緣之雲中歌」中「假吃」問題。（視頻...
Angelababy首次回應了在電視劇「大漢情緣之雲中歌」中「假吃」問題。（視頻截圖）

Baby說，當時因為遠景還沒有來得及拍，為了防止穿幫和保證遠景時的道具完整性，導演特意囑咐她就小嘗一口，不要吃太多，咬掉了沒有替補的。於是成片最後的效果看起來就像是在假吃一般。

在說起這段舊事時，Baby頗為無奈，作為演員，在片場時只能聽從導演的安排，而且她還有許多其他吃飯的鏡頭，偏偏網友們抓住這一個假吃的鏡頭不放。

這段內容播出後，網友們反應也是各不相同：「有盡到身為演員的職責」、「觀眾吐槽大寶貝大部分都是因為演的太假令人齣戲吧」、「她什麼時候回應扣圖」。

導演 Angelababy

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