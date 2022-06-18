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蔡少芬傳離滬搬回香港 中港擁9房被封「樓后」

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬（左）和老公張晉一家五口去年移居上海，疫情剛解封，被爆舉家搬回香港。（取材自微博）
蔡少芬（左）和老公張晉一家五口去年移居上海，疫情剛解封，被爆舉家搬回香港。（取材自微博）

港星蔡少芬因電視劇「甄嬛傳」中壞皇后一角在中國享有知名度，去年和老公張晉一家五口移居上海，先前受疫情影響封城時，她在家種菜還成為話題。不過，近日有消息指出，蔡少芬一家在上海解封後已悄悄搬回香港，當地房仲更曬出豪宅內裝照開租，證實「剛搬走」。

香港01報導，蔡少芬傳舉家已經搬回香港，上海房仲也在社群App曬出多張照片，透露位於翠湖天地御苑的豪宅「蔡少芬剛搬走可以直接入住」。該住所面積約324平方公尺，有4房3廳4衛，經過兩次裝修，配有地暖功能，且家具、家電全都配置妥當。

房仲公開的照片對比張晉公開的居家影片，內部格局、家具擺設相似度極高，因此被推測是同一間房子；用餐區外的原木陽台和蔡少芬日前分享種菜的地方也極為相似。

上海房仲出租豪宅，稱「蔡少芬剛搬走」。（取材自小紅書）
上海房仲出租豪宅，稱「蔡少芬剛搬走」。（取材自小紅書）

其實，蔡少芬和張晉名下的房產不只這一戶，因愛投資房地產被封為圈中「樓后」的蔡少芬，眼光遍布中國和香港，據說她持有9個房產，市值近2億港元（約148.6萬美元）。

據悉，蔡少芬在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地都有房產，夫妻倆曾在短短兩年內連掃四套房。有消息人士說，她買房不但為了保值，更是為了孩子著想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。

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