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王心凌自曝此生唯一叛逆 「交媽媽不喜歡的男友」

娛樂新聞組／綜合報導
王心凌（右）和譚維維合唱「山海」，在「浪姐3」第二次公演獲勝。（圖：芒果TV提供）
王心凌（右）和譚維維合唱「山海」，在「浪姐3」第二次公演獲勝。（圖：芒果TV提供）

「甜心教主」王心凌最近在女團選秀節目「乘風破浪的姐姐3」瘋狂圈粉，最新一期公演舞台和譚維維飆唱搖滾歌曲「山海」，也獲好評。節目組播出花絮中，譚維維事前笑說要把王心凌最叛逆那面逼出來，王心凌則說自己從小到大沒叛逆過，唯一一次就是交了媽媽不喜歡的男友，一番話掀起熱議。

綜合媒體報導，在準備表演前，譚維維表示想顛覆王心凌甜美的形象，逼出她心中最叛逆那面；王心凌則說，仔細回想這一輩子真的沒有叛逆的時期，「因為我媽太兇了，我想我最叛逆的就是交了她不喜歡的男友」。

王心凌認做過最叛逆的事就是交媽媽不贊同的男友。（視頻截圖）
王心凌認做過最叛逆的事就是交媽媽不贊同的男友。（視頻截圖）

王心凌過去和范植偉、姚元浩的兩段戀情備受矚目，後續也惹出不少負面新聞，粉絲因此安慰她：「心凌好好搞事業，別為男人流淚了」、「好心疼，這個女生真的很懂事」、「如果是父母不喜歡的還是不要交往了」、「這個聽媽媽的吧。」

此外，王心凌和譚維維合唱，以紅唇妝容現身，並穿著極短褲搭配過膝馬靴，微露香肩的造型驚豔觀眾；而兩人挑戰樂團「草東沒有派對」經典歌曲「山海」，憑著出色唱功獲勝，整個舞台的綜合個人喜愛度更力壓鄭秀妍（Jessica）等人，獲得排名第一。

王心凌

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