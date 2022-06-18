郎朗成好萊塢星光大道一員 「現場演出」類別留星

郎朗（右）日前曬全家福為自己慶生，老婆吉娜抱娃出鏡狀態佳，1歲兒子呆萌可愛。（取材自微博）

據好萊塢星光大道 (Walk Of Fame)甄選委員會公布2023年留星名單，其中的「現場戲劇和現場演出」類目顯示，鋼琴家郎朗將在星光大道留下屬於他的一顆星星。

網易娛樂報導，郎朗、美國女歌手梅爾巴•摩爾（Melba Moore）和無伴奏合唱團Pentatonix將獲得「現場戲劇和現場演出」類別的星星，在好萊塢星光大道留名。

另據搜狐娛樂報導，在獲得「星星」榮耀之際，郎朗也在日前迎來40歲生日，他在社交平台曬出全家福為自己慶生，並配文：「很開心和家人一起過生日，謝謝大家的祝福。」

只見郎朗分享的照片中，一家三口同框，畫面溫馨幸福。壽星郎朗打扮簡單，穿著灰色西裝；升級當爸爸後的他可說是「人逢喜事精神爽」，整個人看起來格外有活力。

郎朗的兒子也罕見出鏡，穿著一件藍色T恤，搭配休閒短褲，小小的身體趴著媽媽吉娜身上；雖然臉部被貼圖擋住了，仍隱約可看出胖嘟嘟的臉頰，軟萌模樣十分討喜。吉娜則雙手抱著兒子，身穿黑色連衣裙、素淡妝出鏡的她，五官精緻、皮膚白皙，挽起頭髮看起來清爽俐落，女神氣質十足。

此外，郎朗生日當天除了有家人陪伴，還邀請了眾多好友一起為他慶生，朋友們準備了精緻的蛋糕，蛋糕上面還有鋼琴，用心滿滿，整個派對氛圍溫馨又熱鬧。